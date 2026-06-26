ESCO Technologies Aktie
WKN: 880907 / ISIN: US2963151046
|Rentabler ESCO Technologies-Einstieg?
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26.06.2026 16:04:04
NASDAQ Composite Index-Titel ESCO Technologies-Aktie: So viel hätte eine Investition in ESCO Technologies von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurden ESCO Technologies-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 102,03 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das ESCO Technologies-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,980 ESCO Technologies-Anteilen. Die gehaltenen ESCO Technologies-Anteile wären am 25.06.2026 347,84 USD wert, da der Schlussstand 354,90 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 247,84 Prozent vermehrt.
ESCO Technologies wurde am Markt mit 9,01 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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