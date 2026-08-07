NASDAQ Composite Index-Titel ESCO Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ESCO Technologies-Investment von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in ESCO Technologies-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

ESCO Technologies-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 43,38 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,305 ESCO Technologies-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des ESCO Technologies-Papiers auf 328,03 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 756,18 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 656,18 Prozent angewachsen.

Alle ESCO Technologies-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 8,51 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at