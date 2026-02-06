NASDAQ Composite Index-Titel ESCO Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ESCO Technologies von vor 3 Jahren verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die ESCO Technologies-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der ESCO Technologies-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren ESCO Technologies-Anteile an diesem Tag 99,74 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 10,026 ESCO Technologies-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 238,40 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 390,21 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 139,02 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von ESCO Technologies bezifferte sich zuletzt auf 6,18 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at