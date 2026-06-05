ESCO Technologies Aktie

ESCO Technologies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 880907 / ISIN: US2963151046

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ESCO Technologies-Investition 05.06.2026 16:03:43

NASDAQ Composite Index-Titel ESCO Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ESCO Technologies von vor 5 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die ESCO Technologies-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der ESCO Technologies-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die ESCO Technologies-Anteile bei 91,96 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,087 ESCO Technologies-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 317,49 USD, da sich der Wert eines ESCO Technologies-Papiers am 04.06.2026 auf 291,96 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +217,49 Prozent.

Der Marktwert von ESCO Technologies betrug jüngst 7,62 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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