ESCO Technologies Aktie
WKN: 880907 / ISIN: US2963151046
|ESCO Technologies-Investition
|
05.06.2026 16:03:43
NASDAQ Composite Index-Titel ESCO Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ESCO Technologies von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der ESCO Technologies-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die ESCO Technologies-Anteile bei 91,96 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,087 ESCO Technologies-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 317,49 USD, da sich der Wert eines ESCO Technologies-Papiers am 04.06.2026 auf 291,96 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +217,49 Prozent.
Der Marktwert von ESCO Technologies betrug jüngst 7,62 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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