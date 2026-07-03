NASDAQ Composite Index-Titel ESCO Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ESCO Technologies von vor 5 Jahren verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen ESCO Technologies-Einstiegs gewesen.

Die ESCO Technologies-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die ESCO Technologies-Aktie bei 93,99 USD. Bei einem ESCO Technologies-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 10,639 ESCO Technologies-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3 540,59 USD, da sich der Wert eines ESCO Technologies-Papiers am 02.07.2026 auf 332,78 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 254,06 Prozent.

ESCO Technologies wurde am Markt mit 8,79 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at