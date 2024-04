NASDAQ Composite Index-Titel Euronet Worldwide-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Euronet Worldwide-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurde die Euronet Worldwide-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Euronet Worldwide-Papier bei 42,10 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Euronet Worldwide-Papier investiert hätte, befänden sich nun 237,530 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Euronet Worldwide-Papiere wären am 01.04.2024 25 814,73 USD wert, da der Schlussstand 108,68 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 158,15 Prozent zugenommen.

Euronet Worldwide wurde jüngst mit einem Börsenwert von 5,05 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at