Euronet Worldwide Aktie
WKN: 905247 / ISIN: US2987361092
|Rentable Euronet Worldwide-Investition?
|
30.06.2026 16:03:53
NASDAQ Composite Index-Titel Euronet Worldwide-Aktie: So viel hätte eine Investition in Euronet Worldwide von vor einem Jahr gekostet
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Euronet Worldwide-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 101,38 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,986 Euronet Worldwide-Aktien im Depot. Die gehaltenen Euronet Worldwide-Aktien wären am 29.06.2026 71,37 USD wert, da der Schlussstand 72,35 USD betrug. Damit wäre die Investition 28,63 Prozent weniger wert.
Die Marktkapitalisierung von Euronet Worldwide bezifferte sich zuletzt auf 2,68 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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