NASDAQ Composite Index-Titel Euronet Worldwide-Aktie: So viel hätte eine Investition in Euronet Worldwide von vor einem Jahr gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Euronet Worldwide gewesen.

Am 25.08.2025 wurde die Euronet Worldwide-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 95,95 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 USD in die Euronet Worldwide-Aktie investierten, hätten nun 104,226 Anteile im Besitz. Da sich der Wert einer Aktie am 24.08.2026 auf 70,20 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 316,69 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 26,83 Prozent gleich.

Der Börsenwert von Euronet Worldwide belief sich zuletzt auf 2,63 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at