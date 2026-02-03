NASDAQ Composite Index-Titel Euronet Worldwide-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Euronet Worldwide-Investment von vor 10 Jahren verloren

Bei einem frühen Euronet Worldwide-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Am 03.02.2016 wurde das Euronet Worldwide-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Euronet Worldwide-Papier bei 74,63 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,340 Euronet Worldwide-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 72,28 USD gerechnet, wäre die Investition nun 96,85 USD wert. Mit einer Performance von -3,15 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der Börsenwert von Euronet Worldwide belief sich zuletzt auf 3,04 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at