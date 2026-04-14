Zwischen Ruhe und Panik: Was die VIX-Werte wirklich sagen. Jetzt informieren! -W-

Euronet Worldwide Aktie

Euronet Worldwide für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 905247 / ISIN: US2987361092

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnendes Euronet Worldwide-Investment? 14.04.2026 16:03:52

NASDAQ Composite Index-Titel Euronet Worldwide-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Euronet Worldwide-Investment von vor 3 Jahren verloren

Vor Jahren Euronet Worldwide-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Euronet Worldwide-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Euronet Worldwide-Aktie an diesem Tag 111,90 USD wert. Bei einem Euronet Worldwide-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 8,937 Euronet Worldwide-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.04.2026 gerechnet (70,46 USD), wäre die Investition nun 629,67 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 37,03 Prozent.

Zuletzt verbuchte Euronet Worldwide einen Börsenwert von 2,70 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Euronet Worldwide Inc.

mehr Nachrichten