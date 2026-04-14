NASDAQ Composite Index-Titel Euronet Worldwide-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Euronet Worldwide-Investment von vor 3 Jahren verloren

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Euronet Worldwide-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Euronet Worldwide-Aktie an diesem Tag 111,90 USD wert. Bei einem Euronet Worldwide-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 8,937 Euronet Worldwide-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.04.2026 gerechnet (70,46 USD), wäre die Investition nun 629,67 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 37,03 Prozent.

Zuletzt verbuchte Euronet Worldwide einen Börsenwert von 2,70 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at