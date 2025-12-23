NASDAQ Composite Index-Titel Euronet Worldwide-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Euronet Worldwide von vor 3 Jahren verloren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Euronet Worldwide-Investment verlieren können.

Die Euronet Worldwide-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Euronet Worldwide-Aktie betrug an diesem Tag 92,94 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 10,760 Euronet Worldwide-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 843,12 USD, da sich der Wert eines Euronet Worldwide-Anteils am 22.12.2025 auf 78,36 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 15,69 Prozent verkleinert.

Am Markt war Euronet Worldwide jüngst 3,24 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at