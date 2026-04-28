NASDAQ Composite Index-Titel Euronet Worldwide-Aktie: So viel Verlust hätte ein Euronet Worldwide-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Euronet Worldwide-Aktie Anlegern gebracht.

Am 28.04.2016 wurde die Euronet Worldwide-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Euronet Worldwide-Aktie bei 77,78 USD. Wenn man vor 10 Jahren 100 USD in die Euronet Worldwide-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1,286 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 27.04.2026 auf 75,22 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 96,71 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 3,29 Prozent verkleinert.

Insgesamt war Euronet Worldwide zuletzt 2,82 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at