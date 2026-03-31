NASDAQ Composite Index-Titel Euronet Worldwide-Aktie: So viel Verlust hätte ein Euronet Worldwide-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Euronet Worldwide eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Euronet Worldwide-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 74,11 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Euronet Worldwide-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 134,935 Euronet Worldwide-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 8 902,98 USD, da sich der Wert eines Euronet Worldwide-Anteils am 30.03.2026 auf 65,98 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 10,97 Prozent eingebüßt.

Euronet Worldwide markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,57 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at