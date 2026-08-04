NASDAQ Composite Index-Titel Euronet Worldwide-Aktie: So viel Verlust hätte ein Euronet Worldwide-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor 3 Jahren wurden Euronet Worldwide-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Euronet Worldwide-Aktie an diesem Tag bei 87,07 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Euronet Worldwide-Aktie investiert, befänden sich nun 114,850 Euronet Worldwide-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 8 438,04 USD, da sich der Wert einer Euronet Worldwide-Aktie am 03.08.2026 auf 73,47 USD belief. Die Abnahme von 10 000 USD zu 8 438,04 USD entspricht einer negativen Performance von 15,62 Prozent.

Jüngst verzeichnete Euronet Worldwide eine Marktkapitalisierung von 2,72 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at