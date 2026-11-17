Vor Jahren in Euronet Worldwide eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Euronet Worldwide-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Euronet Worldwide-Anteile an diesem Tag bei 70,72 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 141,403 Euronet Worldwide-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 16.11.2026 9 838,80 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 69,58 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 1,61 Prozent vermindert.

Euronet Worldwide erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,61 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at