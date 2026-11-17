Euronet Worldwide Aktie
WKN: 905247 / ISIN: US2987361092
|Profitable Euronet Worldwide-Investition?
|
17.11.2026 16:03:45
NASDAQ Composite Index-Titel Euronet Worldwide-Aktie: So viel Verlust hätte ein Euronet Worldwide-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Euronet Worldwide-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Euronet Worldwide-Anteile an diesem Tag bei 70,72 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 141,403 Euronet Worldwide-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 16.11.2026 9 838,80 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 69,58 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 1,61 Prozent vermindert.
Euronet Worldwide erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,61 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Euronet Worldwide Inc.
Analysen zu Euronet Worldwide Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Euronet Worldwide Inc.
|61,68
|-2,16%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNVIDIA-Zahlen als wichtiger Termin: ATX und DAX beenden Handel deutlich leichter -- US-Handel endet mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich mit Verlusten
An der heimischen sowie an der deutschen Börsen wurden am Dienstag kräftige Verluste eingefahren. An der Wall Street dominierten die Bären. An den Börsen in Fernost ging es am Dienstag nach unten.