NASDAQ Composite Index-Titel Euronet Worldwide-Aktie: So viel Verlust hätte ein Euronet Worldwide-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren Euronet Worldwide-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Euronet Worldwide-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 98,23 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1,018 Euronet Worldwide-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 74,03 USD gerechnet, wäre die Investition nun 75,36 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 24,64 Prozent eingebüßt.

Insgesamt war Euronet Worldwide zuletzt 3,17 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at