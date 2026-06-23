Euronet Worldwide Aktie
WKN: 905247 / ISIN: US2987361092
|Rentable Euronet Worldwide-Investition?
|
23.06.2026 16:04:00
NASDAQ Composite Index-Titel Euronet Worldwide-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Euronet Worldwide von vor 10 Jahren eingebracht
Am 23.06.2016 wurde das Euronet Worldwide-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 78,29 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10 000 USD in die Euronet Worldwide-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 127,730 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 22.06.2026 auf 63,73 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 140,25 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 18,60 Prozent.
Euronet Worldwide erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,50 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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