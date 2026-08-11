NASDAQ Composite Index-Titel Euronet Worldwide-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Euronet Worldwide von vor 5 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Euronet Worldwide-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 5 Jahren wurde die Euronet Worldwide-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 131,81 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Euronet Worldwide-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,759 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 53,78 USD, da sich der Wert eines Euronet Worldwide-Papiers am 10.08.2026 auf 70,89 USD belief. Das entspricht einer Einbuße um 46,22 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Euronet Worldwide eine Börsenbewertung in Höhe von 2,70 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at