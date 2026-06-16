Euronet Worldwide Aktie

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WKN: 905247 / ISIN: US2987361092

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Frühe Investition 16.06.2026 16:03:48

NASDAQ Composite Index-Titel Euronet Worldwide-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Euronet Worldwide von vor 5 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Euronet Worldwide gewesen.

Vor 5 Jahren wurde das Euronet Worldwide-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Euronet Worldwide-Aktie bei 141,41 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 7,072 Euronet Worldwide-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 66,90 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 473,09 USD wert. Aus 1 000 USD wurden somit 473,09 USD, was einer negativen Performance von 52,69 Prozent entspricht.

Am Markt war Euronet Worldwide jüngst 2,54 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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