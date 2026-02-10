NASDAQ Composite Index-Titel Euronet Worldwide-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Euronet Worldwide von vor einem Jahr bedeutet

Euronet Worldwide Aktie
Am 10.02.2025 wurden Euronet Worldwide-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 96,69 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Euronet Worldwide-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 10,342 Euronet Worldwide-Aktien. Die gehaltenen Euronet Worldwide-Papiere wären am 09.02.2026 752,82 USD wert, da der Schlussstand 72,79 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 24,72 Prozent abgenommen.
Jüngst verzeichnete Euronet Worldwide eine Marktkapitalisierung von 3,16 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
