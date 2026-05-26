NASDAQ Composite Index-Titel Euronet Worldwide-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Euronet Worldwide von vor 10 Jahren angefallen

Vor Jahren in Euronet Worldwide-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Die Euronet Worldwide-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Euronet Worldwide-Aktie an diesem Tag 79,33 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 12,606 Euronet Worldwide-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Euronet Worldwide-Anteile wären am 22.05.2026 834,49 USD wert, da der Schlussstand 66,20 USD betrug. Mit einer Performance von -16,55 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Euronet Worldwide erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,52 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at