NASDAQ Composite Index-Titel Euronet Worldwide-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Euronet Worldwide von vor 3 Jahren angefallen

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Euronet Worldwide-Aktien gewesen.

Vor 3 Jahren wurden Euronet Worldwide-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Euronet Worldwide-Anteile an diesem Tag bei 111,91 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,894 Euronet Worldwide-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 59,06 USD, da sich der Wert eines Euronet Worldwide-Papiers am 08.06.2026 auf 66,09 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 40,94 Prozent verkleinert.

Euronet Worldwide wurde am Markt mit 2,55 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at