NASDAQ Composite Index-Titel Euronet Worldwide-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Euronet Worldwide von vor 5 Jahren angefallen

Investoren, die vor Jahren in Euronet Worldwide-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 5 Jahren wurden Euronet Worldwide-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Euronet Worldwide-Anteile an diesem Tag 141,38 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 0,707 Euronet Worldwide-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 18.05.2026 gerechnet (69,01 USD), wäre die Investition nun 48,81 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 51,19 Prozent.

Alle Euronet Worldwide-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,51 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at