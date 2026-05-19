Euronet Worldwide Aktie
WKN: 905247 / ISIN: US2987361092
|Profitable Euronet Worldwide-Anlage?
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19.05.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Titel Euronet Worldwide-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Euronet Worldwide von vor 5 Jahren angefallen
Vor 5 Jahren wurden Euronet Worldwide-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Euronet Worldwide-Anteile an diesem Tag 141,38 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 0,707 Euronet Worldwide-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 18.05.2026 gerechnet (69,01 USD), wäre die Investition nun 48,81 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 51,19 Prozent.
Alle Euronet Worldwide-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,51 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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