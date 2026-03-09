EXACT Sciences Aktie
WKN: 590273 / ISIN: US30063P1057
|Langfristige Anlage
|
09.03.2026 16:03:46
NASDAQ Composite Index-Titel EXACT Sciences-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EXACT Sciences von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 09.03.2016 wurde die EXACT Sciences-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die EXACT Sciences-Aktie bei 6,19 USD. Wer vor 10 Jahren 1 000 USD in die EXACT Sciences-Aktie investiert hat, hat nun 161,551 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 06.03.2026 16 720,52 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 103,50 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 1 572,05 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von EXACT Sciences belief sich zuletzt auf 19,77 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Nachrichten zu EXACT Sciences Corp.
Analysen zu EXACT Sciences Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Aktien in diesem Artikel
|EXACT Sciences Corp.
|89,28
|0,25%
