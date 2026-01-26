NASDAQ Composite Index-Titel EXACT Sciences-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EXACT Sciences von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in EXACT Sciences eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der EXACT Sciences-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die EXACT Sciences-Aktie an diesem Tag bei 65,04 USD. Bei einem EXACT Sciences-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 15,375 EXACT Sciences-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 23.01.2026 1 572,26 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 102,26 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 57,23 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von EXACT Sciences belief sich zuletzt auf 19,56 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

