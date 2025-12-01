Start in die smarte Geldanlage - 50 € geschenkt! Bei Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben. -W-

EXACT Sciences Aktie

WKN: 590273 / ISIN: US30063P1057

Rentabler EXACT Sciences-Einstieg? 01.12.2025 16:04:14

NASDAQ Composite Index-Titel EXACT Sciences-Aktie: So viel Gewinn hätte eine EXACT Sciences-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen EXACT Sciences-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit EXACT Sciences-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 46,00 USD. Bei einem EXACT Sciences-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,174 EXACT Sciences-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 220,20 USD, da sich der Wert einer EXACT Sciences-Aktie am 28.11.2025 auf 101,29 USD belief. Mit einer Performance von +120,20 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Marktwert von EXACT Sciences betrug jüngst 19,26 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

