EXACT Sciences Aktie
WKN: 590273 / ISIN: US30063P1057
01.12.2025 16:04:14
NASDAQ Composite Index-Titel EXACT Sciences-Aktie: So viel Gewinn hätte eine EXACT Sciences-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit EXACT Sciences-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 46,00 USD. Bei einem EXACT Sciences-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,174 EXACT Sciences-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 220,20 USD, da sich der Wert einer EXACT Sciences-Aktie am 28.11.2025 auf 101,29 USD belief. Mit einer Performance von +120,20 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Der Marktwert von EXACT Sciences betrug jüngst 19,26 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
