EXACT Sciences Aktie
WKN: 590273 / ISIN: US30063P1057
|Profitabler EXACT Sciences-Einstieg?
|
16.02.2026 16:03:54
NASDAQ Composite Index-Titel EXACT Sciences-Aktie: So viel Gewinn hätte eine EXACT Sciences-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden EXACT Sciences-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 49,31 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1 000 USD in die EXACT Sciences-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 20,280 Anteilen. Die gehaltenen EXACT Sciences-Papiere wären am 13.02.2026 2 093,69 USD wert, da der Schlussstand 103,24 USD betrug. Das entspricht einem Plus von 109,37 Prozent.
Am Markt war EXACT Sciences jüngst 19,68 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Nachrichten zu EXACT Sciences Corp.
Analysen zu EXACT Sciences Corp.
Aktien in diesem Artikel
|EXACT Sciences Corp.
|86,27
|-0,69%
