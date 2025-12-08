NASDAQ Composite Index-Titel EXACT Sciences-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in EXACT Sciences von vor 5 Jahren angefallen

Bei einem frühen Investment in EXACT Sciences-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Am 08.12.2020 wurde die EXACT Sciences-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die EXACT Sciences-Aktie an diesem Tag bei 133,53 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in EXACT Sciences-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 7,489 EXACT Sciences-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 05.12.2025 auf 101,06 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 756,83 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 24,32 Prozent verkleinert.

Die Marktkapitalisierung von EXACT Sciences belief sich zuletzt auf 19,14 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at