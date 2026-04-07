NASDAQ Composite Index-Titel Exelixis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Exelixis-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Exelixis-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurde die Exelixis-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Exelixis-Anteile an diesem Tag bei 4,26 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2 347,418 Exelixis-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 06.04.2026 103 239,44 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 43,98 USD belief. Mit einer Performance von +932,39 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Exelixis erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 11,42 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at