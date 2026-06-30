NASDAQ Composite Index-Titel Exelixis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Exelixis-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Exelixis-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Exelixis-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Exelixis-Aktie an diesem Tag bei 7,81 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10 000 USD in die Exelixis-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1 280,410 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 29.06.2026 gerechnet (54,28 USD), wäre das Investment nun 69 500,64 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 595,01 Prozent gesteigert.

Der Exelixis-Wert an der Börse wurde auf 13,76 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at