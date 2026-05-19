NASDAQ Composite Index-Titel Exelixis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Exelixis-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Exelixis-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Exelixis-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 19,79 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in Exelixis-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 505,306 Exelixis-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 49,84 USD gerechnet, wäre die Investition nun 25 184,44 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 151,84 Prozent.

Alle Exelixis-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 12,58 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at