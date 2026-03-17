NASDAQ Composite Index-Titel Exelixis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Exelixis-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Exelixis-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit der Exelixis-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren Exelixis-Anteile an diesem Tag 37,02 USD wert. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Exelixis-Aktie investiert, befänden sich nun 270,124 Exelixis-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 16.03.2026 auf 41,07 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 094,00 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 10,94 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von Exelixis belief sich zuletzt auf 10,70 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at