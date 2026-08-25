Exelixis Aktie
WKN: 936718 / ISIN: US30161Q1040
|Rentables Exelixis-Investment?
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25.08.2026 16:03:38
NASDAQ Composite Index-Titel Exelixis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Exelixis von vor 10 Jahren eingebracht
Die Exelixis-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 10,91 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 91,659 Exelixis-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.08.2026 gerechnet (54,55 USD), wäre die Investition nun 5 000,00 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 400,00 Prozent.
Exelixis markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 13,42 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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