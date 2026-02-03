Exelixis Aktie
NASDAQ Composite Index-Titel Exelixis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Exelixis von vor 5 Jahren eingebracht
Am 03.02.2021 wurde die Exelixis-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Exelixis-Aktie bei 22,88 USD. Bei einem Exelixis-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 437,063 Exelixis-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 02.02.2026 18 710,66 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 42,81 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +87,11 Prozent.
Jüngst verzeichnete Exelixis eine Marktkapitalisierung von 11,07 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
