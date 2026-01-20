NASDAQ Composite Index-Titel Exelixis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Exelixis von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Exelixis-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 17.01.2025 wurden Exelixis-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 36,20 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Exelixis-Aktie investiert, befänden sich nun 2,762 Exelixis-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Exelixis-Aktie auf 43,96 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 121,44 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +21,44 Prozent.

Der Börsenwert von Exelixis belief sich jüngst auf 11,81 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at