NASDAQ Composite Index-Titel Exelixis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Exelixis von vor einem Jahr eingebracht
Am 17.01.2025 wurden Exelixis-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 36,20 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Exelixis-Aktie investiert, befänden sich nun 2,762 Exelixis-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Exelixis-Aktie auf 43,96 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 121,44 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +21,44 Prozent.
Der Börsenwert von Exelixis belief sich jüngst auf 11,81 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
