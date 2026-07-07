NASDAQ Composite Index-Titel Exelixis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Exelixis von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Exelixis eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 1 Jahr wurde die Exelixis-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 44,16 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Exelixis-Papier investiert hätte, hätte er nun 2,264 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 55,53 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 125,75 USD wert. Mit einer Performance von +25,75 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Exelixis markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 14,05 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at