Exelixis Aktie
WKN: 936718 / ISIN: US30161Q1040
|Exelixis-Investition
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11.08.2026 16:03:48
NASDAQ Composite Index-Titel Exelixis-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Exelixis-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurde das Exelixis-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 21,52 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 464,684 Exelixis-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 52,96 USD gerechnet, wäre die Investition nun 24 609,67 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 146,10 Prozent angewachsen.
Exelixis markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 13,40 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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