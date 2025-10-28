NASDAQ Composite Index-Titel Exelixis-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Exelixis-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Exelixis-Aktien gewesen.

Die Exelixis-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Exelixis-Papier an diesem Tag bei 28,50 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Exelixis-Aktie investiert hätte, hätte er nun 35,088 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 27.10.2025 auf 39,99 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 403,16 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 40,32 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Exelixis bezifferte sich zuletzt auf 10,77 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

