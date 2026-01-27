NASDAQ Composite Index-Titel Exelixis-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Exelixis von vor 3 Jahren verdient

Das Exelixis-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 17,47 USD. Wenn man vor 3 Jahren 1 000 USD in die Exelixis-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 57,241 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 26.01.2026 2 496,28 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 43,61 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 149,63 Prozent gleich.

Am Markt war Exelixis jüngst 11,94 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at