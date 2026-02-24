NASDAQ Composite Index-Titel Exelixis-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Exelixis von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Exelixis-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Exelixis-Papier bei 17,13 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 583,771 Exelixis-Aktien im Depot. Die gehaltenen Exelixis-Papiere wären am 23.02.2026 25 691,77 USD wert, da der Schlussstand 44,01 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 156,92 Prozent angezogen.

Alle Exelixis-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 11,42 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at