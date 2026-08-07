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WKN DE: A1JRLJ / ISIN: US30212P3038

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Lohnender Expedia-Einstieg? 07.08.2026 16:03:45

NASDAQ Composite Index-Titel Expedia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Expedia-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in Expedia-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Expedia-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Expedia-Aktie bei 107,49 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 USD in die Expedia-Aktie investierten, hätten nun 93,032 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 28 520,79 USD, da sich der Wert einer Expedia-Aktie am 06.08.2026 auf 306,57 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 185,21 Prozent angezogen.

Am Markt war Expedia jüngst 38,48 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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