Expedia Aktie
WKN DE: A1JRLJ / ISIN: US30212P3038
|Langfristige Investition
|
25.09.2026 16:04:00
NASDAQ Composite Index-Titel Expedia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Expedia-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurde das Expedia-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Expedia-Aktie bei 215,19 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 0,465 Expedia-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 121,64 USD, da sich der Wert eines Expedia-Anteils am 24.09.2026 auf 261,75 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +21,64 Prozent.
Expedia wurde jüngst mit einem Börsenwert von 31,13 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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