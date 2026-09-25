NASDAQ Composite Index-Titel Expedia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Expedia-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Expedia-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurde das Expedia-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Expedia-Aktie bei 215,19 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 0,465 Expedia-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 121,64 USD, da sich der Wert eines Expedia-Anteils am 24.09.2026 auf 261,75 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +21,64 Prozent.

Expedia wurde jüngst mit einem Börsenwert von 31,13 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at