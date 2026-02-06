NASDAQ Composite Index-Titel Expedia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Expedia von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Expedia-Investment verdienen können.

Am 06.02.2016 wurden Expedia-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 93,54 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Expedia-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1,069 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 247,27 USD, da sich der Wert einer Expedia-Aktie am 05.02.2026 auf 231,30 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 147,27 Prozent angezogen.

Zuletzt ergab sich für Expedia eine Börsenbewertung in Höhe von 28,41 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at