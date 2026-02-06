Expedia Aktie
WKN DE: A1JRLJ / ISIN: US30212P3038
|Lukrative Expedia-Investition?
|
06.02.2026 16:03:48
NASDAQ Composite Index-Titel Expedia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Expedia von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 06.02.2016 wurden Expedia-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 93,54 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Expedia-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1,069 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 247,27 USD, da sich der Wert einer Expedia-Aktie am 05.02.2026 auf 231,30 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 147,27 Prozent angezogen.
Zuletzt ergab sich für Expedia eine Börsenbewertung in Höhe von 28,41 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Expedia Inc.
|
06.02.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Expedia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Expedia von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
03.02.26
|Börse New York: NASDAQ Composite letztendlich mit Abgaben (finanzen.at)
|
03.02.26
|Börse New York: S&P 500 fällt zum Ende des Dienstagshandels (finanzen.at)
|
03.02.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
03.02.26
|Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 liegt im Minus (finanzen.at)
|
30.01.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Expedia-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Expedia von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
28.01.26
|Erste Schätzungen: Expedia informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
23.01.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Expedia-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Expedia-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu Expedia Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Expedia Inc.
|199,72
|1,90%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.