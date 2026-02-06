Expedia Aktie

Lukrative Expedia-Investition? 06.02.2026 16:03:48

NASDAQ Composite Index-Titel Expedia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Expedia von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Expedia-Investment verdienen können.

Am 06.02.2016 wurden Expedia-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 93,54 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Expedia-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1,069 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 247,27 USD, da sich der Wert einer Expedia-Aktie am 05.02.2026 auf 231,30 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 147,27 Prozent angezogen.

Zuletzt ergab sich für Expedia eine Börsenbewertung in Höhe von 28,41 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

