NASDAQ Composite Index-Titel Expedia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Expedia von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Expedia eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurde die Expedia-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Expedia-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 115,77 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,864 Expedia-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 30.04.2026 214,54 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 248,37 USD belief. Damit wäre die Investition um 114,54 Prozent gestiegen.

Expedia wurde am Markt mit 30,77 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at