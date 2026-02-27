NASDAQ Composite Index-Titel Expedia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Expedia von vor 5 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Expedia-Investment verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Expedia-Anteilen an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 161,00 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 0,621 Expedia-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 26.02.2026 auf 217,93 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 135,36 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 35,36 Prozent gesteigert.

Insgesamt war Expedia zuletzt 24,92 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at