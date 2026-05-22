NASDAQ Composite Index-Titel Expedia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Expedia von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren wurde die Expedia-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Expedia-Anteile 168,06 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Expedia-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,595 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Expedia-Papiers auf 218,12 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 129,79 USD wert. Mit einer Performance von +29,79 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Marktwert von Expedia betrug jüngst 26,10 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at