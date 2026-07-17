Expedia Aktie

Expedia für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JRLJ / ISIN: US30212P3038

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Expedia-Performance 17.07.2026 16:03:38

NASDAQ Composite Index-Titel Expedia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Expedia von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Expedia eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 5 Jahren wurde die Expedia-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Expedia-Papier 157,61 USD wert. Bei einem Expedia-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 63,448 Expedia-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Expedia-Papiers auf 270,95 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 17 191,17 USD wert. Das entspricht einem Plus von 71,91 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Expedia eine Börsenbewertung in Höhe von 32,02 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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