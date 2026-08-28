Expedia Aktie

Expedia für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JRLJ / ISIN: US30212P3038

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukratives Expedia-Investment? 28.08.2026 16:03:48

NASDAQ Composite Index-Titel Expedia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Expedia von vor einem Jahr abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Expedia-Aktie gebracht.

Vor 1 Jahr wurden Expedia-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 214,71 USD wert. Wer vor 1 Jahr 10 000 USD in die Expedia-Aktie investiert hat, hat nun 46,574 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 27.08.2026 auf 318,92 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14 853,52 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 48,54 Prozent angewachsen.

Zuletzt verbuchte Expedia einen Börsenwert von 40,01 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Expedia Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Expedia Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Expedia Inc. 271,75 -0,42% Expedia Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05:08 KW 35: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
04:30 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
28.08.26 KW 35: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
28.08.26 Paul Singers Elliott Investment Management: Auf diese Aktien setzte der Investor im 2. Quartal 2026
27.08.26 Grantham setzt neue Akzente: GMO verkauft Berkshire und kauft Netflix

Börse aktuell - Live Ticker

Jackson Hole im Fokus: ATX und DAX gehen nach neuen Rekorden stärker ins Wochenende -- Dow schließt kaum verändert - Techwerte tiefer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag höher, während sich auch der deutsche Aktienmarkt mit Gewinnen zeigte. An den US-Börsen herrschte Zurückhaltung. Die asiatischen Börsen bewegten sich vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen