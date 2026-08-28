Expedia Aktie
WKN DE: A1JRLJ / ISIN: US30212P3038
|Lukratives Expedia-Investment?
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28.08.2026 16:03:48
NASDAQ Composite Index-Titel Expedia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Expedia von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurden Expedia-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 214,71 USD wert. Wer vor 1 Jahr 10 000 USD in die Expedia-Aktie investiert hat, hat nun 46,574 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 27.08.2026 auf 318,92 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14 853,52 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 48,54 Prozent angewachsen.
Zuletzt verbuchte Expedia einen Börsenwert von 40,01 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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