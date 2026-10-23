NASDAQ Composite Index-Titel Expedia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Expedia von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in Expedia-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Expedia-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 215,65 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 4,637 Expedia-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 22.10.2026 1 384,14 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 298,49 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 38,41 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von Expedia betrug jüngst 34,25 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at