Expedia Aktie
WKN DE: A1JRLJ / ISIN: US30212P3038
|Lukrativer Expedia-Einstieg?
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31.07.2026 16:08:22
NASDAQ Composite Index-Titel Expedia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Expedia von vor einem Jahr eingefahren
Das Expedia-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Expedia-Aktie bei 180,22 USD. Wer vor 1 Jahr 1 000 USD in die Expedia-Aktie investiert hat, hat nun 5,549 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.07.2026 gerechnet (292,93 USD), wäre das Investment nun 1 625,40 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 62,54 Prozent erhöht.
Am Markt war Expedia jüngst 36,36 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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